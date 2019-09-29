台東縣總工會暨各工會舉辦支持總統候選人韓國瑜及立委候選人張志明的後援會成立大會。（翻攝照片／莊哲權台東傳真））

台東縣總工會暨各工會昨天晚間舉辦支持總統候選人韓國瑜及立委候選人張志明的後援會成立大會，張志明說，這些年蔡政府推動的一些政策及法令都讓民眾無法接受，大家都覺得日子好苦，張志明認為若要改變，絕對需要用心的立委來前進立法院，才能真正為台東民眾爭取福利。

昨晚的後援會成立大會由國民黨台東黨部主委吳秀華、饒慶鈴縣長機要秘書劉敏謙、廖國棟立委主任吳秋蘭及立委候選人張志明共同出席，並由台東縣總工會理事長蔡富發擔任後援會會長。

吳秀華員說，去年年底選舉靠著大家的努力與團結，讓國民黨在全省的縣市首長席次拿下了不少席，這一次國民黨所推派徵召的候選人都是實力堅強，她請大家絕對要一起把韓國瑜、張志明、廖國棟、章正輝送進總統府及立法院。

張志明說，自己不僅擁有博士學位，更擁有一顆熱切愛台東的真心，因為自己的學經歷加上專長是「政策分析」所以在去年從黃健庭縣長任內擔任教育處長後又被饒慶鈴縣長延攬為副手協助縣政推動。

他說，昨天一早才親自北上參加中央黨部招開的吾愛吾師活動，針對蔡政府推行的教師年金及新課綱配套不足等問題與大家共同來討論。

張志明強調，這些年蔡政府推動的一些政策及法令都讓民眾無法接受，大家都覺得日子好苦，張志明認為若要改變，絕對需要用心的立委來前進立法院，才能真正為台東民眾爭取福利。

張志明還說台東的車票問題，他已經想好解決的方式，期盼在未來能夠協助解決一票難求的老問題，望鄉親給他機會。

(中時 )