大都會阿隆索53轟破菜鳥紀錄。（大都會臉書）

追平紀錄不到24小時，大都會阿隆索(Pete Alonso)又揮出了他本季第53號全壘打，跨越賈吉(Aaron Judge)的紀錄，獨居大聯盟史上第一的新人。到了季末各隊無心戀戰，阿隆索連打點也飆到120分。

3局下阿隆索逮到一顆紅中速球，敲出去他就知道有了，慢慢走著放下球棒，然後振臂高呼，隊友也離開休息區出來迎接他。「這一切都不可思議，太美妙了。」今日他砲轟的是國東冠軍勇士，本季7轟來自於勇士投手，大都會此役3-0打敗勇士。

阿隆索季中的MVP賠率是1賠25，即使是現在的數據恐怕還拿不到MVP，但是53轟確實非同凡響，大多數打者一輩子達不到的成就，他出道半年就做到了。洋基傳奇球星米奇曼托(Mickey Mantle)生涯最多也才54轟。《紐約郵報》期許阿隆索成為貝比魯斯(Babe Ruth)、A-Rod、米奇曼托那一號的人物，希望他長留紐約，未來成為大蘋果的招牌巨星。

(中時電子報)