有痛風患者平常已經對海鮮、內臟等高嘌呤食物禁口，但卻還是會發作，對此，醫生指出，患者雖然少吃高嘌呤食物，但卻狂喝含糖果汁、啤酒，延緩尿酸代謝，才進而引發痛風症狀。

根據《常春月刊》報導，亞洲大學附屬醫院副院長、過敏風濕免疫科主任蔡肇基表示，罹患痛風的民眾，雖然少吃高嘌呤食物，但卻喝含糖果汁、啤酒，以為有纖維素降低痛風風險，其實含糖飲料跟啤酒等低普林飲料，才是引發痛風的關鍵。

蔡肇基解釋，含糖飲料中的果糖，會加速嘌呤合成，使尿酸不易排出，增加高尿酸血症的風險，進而造成痛風，而啤酒製造過程中所產生的啤酒花含有嘌呤，更使體內產生乳酸，乳酸跟尿酸都需要排出體內，但因為乳酸比尿酸強勢，尿酸排出的量受影響而降低，便會引發痛風。

另外，研究顯示，每天喝2至3瓶啤酒的實驗者，痛風機率會比不喝酒的人上升2.5倍，堪稱是痛風製造機。蔡肇基建議，飲品要選擇水、無糖茶、檸檬汁、酸梅汁等等來預防痛風發作。

(中時電子報)