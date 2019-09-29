隨著2020總統大選逼近，旺旺中時2020總統大選最新民調，蔡英文總統以39.1％支持度領先國民黨參選人韓國瑜的25.4％。對此，有網友認為，韓國瑜民調落後關鍵在「中間選民轉向」，他提及，去年高雄市長選舉，中間選民是支持韓國瑜大於陳其邁，否則韓不可能大勝。其他網友則回應「台灣選舉歷史上，從來沒有這種大起大落的」、「中間選票是一個，另一個原因還有泛藍選民只拿到六成五到七成，相比之下，蔡在泛綠選民拿到接近甚至超過九成」。

網友kymco9999在PTT發文指出，從最近的民調細項可以看出，之所以韓會落後蔡，主因是韓國瑜在中間選民的支持度落後蔡英文，而中間選民受訪者在所有樣本占比又很高，樣本占比通常是中間>國民黨>民進黨>其他政黨>時代力量。他提及，去年高雄市長選舉，中間選民是支持韓國瑜大於陳其邁，不然以高雄綠大於藍的盤，韓國瑜不可能大勝陳其邁。

這次總統大選，該網友認為，年初時中間選民多數支持韓國瑜，但在七、八月後，慢慢轉向柯文哲、郭台銘、蔡英文。若在郭台銘、柯文哲不選的情況下，就轉向蔡英文，也是為何三咖督，蔡英文支持度會下降。他說因為目前蔡英文在民調上主要是靠中間選民支撐，但不代表這些中間選民往後到選舉時死忠支持蔡英文，如果有其他組候選人就會有一部分人轉向。他認為，韓國瑜應該要想辦法挽回過去支持他的中間選民，不然光靠國民黨支持者根本不夠。

網友則紛紛表示「台灣選舉歷史上，從來沒有這種大起大落的」、「中間選票是一個，另一個原因還有泛藍選民只拿到六成五到七成，相比之下，蔡在泛綠選民拿到接近甚至超過九成」、「如果到12月封關民調還是這種落後盤勢，韓國瑜凶多吉少」、「去年高雄贏的關鍵真的是中立選民」、「蔡做得普通，但目前檯面上還沒人比她好些也是重點」。

(中時電子報)