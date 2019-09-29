劉真28日擔任「2019粉紅運動愛波舞后」乳癌防治衛教大使，出席記者會，她受訪透露因林熙蕾介紹，產後每日採用阿姨拿束腹穿過骨盆的獨特手法，「中午拆下來洗澡休息4、5小時，傍晚阿姨再綁起來，一直綁到第2天中午。」她見證從M綁到XS，並透露綁一次500元，總共花了3萬元，2個月後肚子立刻瘦回去。

劉真表示，最初以為孕肚卸貨就會回歸苗條，沒想到完全不是這樣，她生完還驚訝思索，「寶寶不是出來了，肚子怎麼還在？」她認為產後綁骨盆不只是美觀，也為了健康，讓子宮回到原來位置，她重述當時綁骨盆阿姨的叮嚀，「女人黃金時期是生完寶寶6個月，這段時間是綁骨盆的最佳黃金時期，若過了這時間要再綁，效果反而不好。」

劉真認為綁骨盆有效。（吳維書攝）

此次受邀擔任乳癌防治衛教大使，劉真呼籲35歲後的女性要特別注意，她曾在洗澡時摸到硬塊嚇傻，後來確認是肋骨的骨頭虛驚一場，她生完女兒餵母奶，也曾因脹奶疼痛，請來專門按摩胸部的老師來幫自己按摩。

(中時 )