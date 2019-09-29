是該保護脆弱的吹哨者，還是捍衛公民知的權利？「紐約時報」披露舉報美國總統川普的吹哨者資訊引發爭議，也引爆相關論辯。

這名吹哨者舉報川普試圖施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求協助抹黑政治對手拜登（Joe Biden）後，國會對川普展開彈劾調查。

他舉發川普曾請求「外國干預2020年美國大選」的申訴曝光之後，「紐約時報」（The New York Times）報導，此人是中央情報局（CIA）一位官員，曾派駐到白宮，也是歐洲事務與烏克蘭政情專家。

此人的律師認為紐時披露資訊會危及他的當事人，於公於私都是。

紐時披露吹哨者資訊後，社群媒體出現許多以「＃取消紐時」（CancelNYT）為標籤的貼文，內容都是呼籲退訂紐時，有些人還要求紐時總編輯巴奎（Dean Baquet）辭職。

但巴奎捍衛報社決策說，川普與部份支持者攻擊吹哨者的可信度，紐時公布相關資訊，是要讓讀者自行判斷吹哨者是否可信。

曾著書討論水門案醜聞與媒體影響的西北大學（Northwestern University）新聞學院教授馬歇爾（Jon Marshall）表示，「我想，這是個很艱難的決定」，「紐時捲入的是典型的倫理兩難，新聞媒體在考慮兩個背道而馳的道德標準時，所面臨的兩難」。

而這所謂的兩難就是，到底是該「找出真相並加以報導」，還是要「把傷害降到最低，包括保護消息來源，不讓他們身處危境」？

馬歇爾和其他人一樣，都認為符合紐時描述的只有一小群人，如今紐時把他的背景資訊曝了光，「可能對他不利」。馬歇爾還說，其實若是要建立可信度，只要形容吹哨者是位閱歷豐富的中情局官員也就夠了。

但哥倫比亞大學（Columbia University）新聞系教授吉特林（Todd Gitlin）認為，披露吹哨者的背景雖可能讓他身處危境，但紐時這麼決定也算說得過去。

吉特林說：「他必定知道會有相當的風險，必定採取了預防措施。」

「此外，他任職的是個致力於安全的組織」，如果這個組織沒辦法保護他，「就算是在當前的政治氣氛下，還是會有人受罰的」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1080929

(中央社)