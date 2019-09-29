近期國民黨總統提名人韓國瑜又被綠營議員質疑「選前政見沒落實」，在網路引起熱議。但也讓不少年輕人好奇，挺韓國瑜的長輩彷彿無視韓的負面事件和言論。近日就有一篇文章引起藍營支持者瘋傳，內容是《年輕人的疑問：長輩為何死忠挺韓》。

近日在臉書瘋傳一篇文章，內容是「一位年輕人想問為什麼長輩支持韓國瑜？ 為什麼累積了多年的經驗智慧，仍然支持韓國瑜？」。該文獲得1.5萬的讚數，近9千則留言，5千多次轉發分享。全文內容節錄如如下：

網路上有個年輕人問、（我是年輕人，我想問為什麼您們支持韓國瑜？ 為什麼您們累積了多年的智慧，仍然支持韓國瑜？）

我是這樣答覆他的：「以我個人來說，我覺得一個人的人品勝過一切。

當大家都選擇比較容易勝選的戰場時，他願意去最艱困的選區，這一點，在充滿算計的政界，很難得！

在選舉過程中，他貫徹「寧願乾淨地輸，也不願骯髒地贏」，不抹黑對手，不願拿對手的家人進行攻擊（他大可拿陳其邁爸爸的弊案出來大打特打），不說尖酸刻薄的話，這一點是人格的展現。

他沒有萬人迷的顏質，也沒有萬貫家財，更沒有輝煌的家世，學歷就普通而已，

但是，他說過的話，很多都打動了我，他絕不是大家說的草包，光是引述雨果那句「下水道是一個城市的良心」，我認為這個人是有在讀書的！

我看到他跟王世堅在市議會的那段經典對話，我覺得這個人的機智和EQ不是普通人！

最後，去年高雄淹水時，他涉水去勘災，當市長時，親自進入又臭又悶又熱的下水道，很多人覺得這是作秀。但是，這麼好的作秀機會，蔡英文為什麼不作？還搭坦克去看災民？陳菊為什麼不作？她進去過下水道嗎？即便是作秀，至少是做一般人不會想做的秀！

還有一點，李四川，李鴻源，張善政，這一類不稀罕被權貴收買的專業人士，他們願意替韓市長出謀劃策，是有原因的，禮賢下士、尊重專業、真心做事的政治人物才能得到仁人志士去幫他！

你若問我：韓市長一定能成為一個100分的總統嗎？

我的答案是：沒有人會是100分的總統！

人都有弱點，有缺點，韓市長也不例外，尤其他也沒當過總統，會做錯事是很有可能的，但是只要他謹守清廉、知人善任、謙卑學習、苦民所苦，我認為他已經具備當總統的條件了。

三年前，我投給蔡，我曾經也對她寄予厚望，但是，她太讓我失望了！政策錯誤不說，我最不能諒解的是她心中沒有中華民國，挑起族群和階級仇恨，廣設黑機關，用人唯親，把國家帶向貧窮、仇恨、貪腐！這一切都跟一個人的品格有關！

像我這樣的中年人也都曾是年輕人，我們投過太多次票，看過太多口是心非的政客，也被他們騙過太多次。所以，年輕人們，你們要去了解老人們為什麼開始不喜歡民進黨，不是沒有原因的！

正常來說，老人活的時間可能不如年輕人久，所以，我們的國家要走向繁榮或衰敗，影響最大的是你們年輕人。很多的父母、爺爺奶奶輩的人，真的很著急，不是為自己，是為了你們年輕人將來的出路和生活！

年輕人，睜大你們的眼睛，不要被政客矇騙了！」台灣政治我們看的比年輕人還多。

(中時電子報)