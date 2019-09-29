美國媒體先前引述消息人士指出，華府有意讓在美掛牌的大陸企業從美國證交所下市，引發中概股27日暴跌，不過美國財政部發言人克勞里（Monica Crowley）昨（29）日回應，目前美方並無計畫撤銷陸企在美上市的資格。

美國媒體上周五報導，華府正在醞釀讓在美掛牌的陸企下市的做法，以擴大限制美國人投資大陸企業。不過路透社引述美國財經媒體報導，美國財政部發言人克勞里周六在信件中回應，「政府現階段並未考慮阻止大陸企業在美上市。」

除了讓陸企在美下市，華府目前醞釀限制美國投資大陸的方式還包括限制投資人透過美政府退休基金買進中資股、限制美國股票指數納入中概股的比重。報導說，克勞里的回覆並未排除這兩個選項。

美國媒體周五報導指出，華府官員目前正在研究各項方案，美財政部也持續參與由白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）主持的跨部會會議，不過據信這些動作背後最大推手來自於川普身邊鷹派官員，如白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）等，白宮國家經濟會議（National Economic Council）及財政部的角色則在於確保這些方案最終不會驚嚇到投資人，熟悉內情的消息人士周五指出，白宮方面尚未決定最終方案。

在美掛牌陸企恐被迫除牌的消息傳出後，周五中概股應聲暴跌，包括阿里巴巴（BABA）、京東（JD）等巨頭重挫5%-6%。

(中時電子報)