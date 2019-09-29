海軍昨天在基隆港舉辦營區開放活動，創下2項紀錄，除了現場湧進12萬人外，為了一睹難得一見，全球最高齡的現役潛艇海獅潛艦內艙，排隊人潮從早到晚沒有減少，不少民眾排隊超過8小時才能登艦，讓海軍司令黃曙光感動到破天荒宣布，「一個都不能少，所有排隊民眾登艦完，才讓活動落幕」，直到深夜近11點，最後一位民眾登艦後才落幕，打破過去營區開放紀錄，堪稱「星光版」海軍開放活動。

海軍營區開放活動，今年在基隆港擴大舉辦，尤其暌違12年再度現身基隆港、艦齡超過74年的「爺爺」級的茄比級海獅潛艦，成為民眾必看亮點。

基隆港碼頭到深夜還有上千人排隊想要參觀海獅潛艦。(海軍艦指部提供/代制陽台北傳真)

即使昨天大雨不斷，但排隊人潮久久不散，直到下午四點活動結束，仍有千餘民眾癡癡等待。海軍司令黃曙光不忍掃民眾冒雨前來的興，立刻允諾，「絕不能讓民眾敗興而歸，一個都不能少，所有弟兄發揮海軍精神，陪伴所有排隊民眾登艦參觀後活動才會結束。」因此基隆港海軍碼頭入夜後繼續燈火通明。

民眾直到深夜還冒雨排隊準備登上海獅潛艦參觀。(海軍艦隊指揮部提供/戴志揚台北傳真)

由於海獅潛艦艙內狹小，參觀動線擁擠，一小時大約只能消耗100人，但民眾卻不願放棄難得的機會，不少人從早上8點起排隊，直到下午快4點才能登艦，排隊時間至少都超過8小時。直到深夜10點半時，最後一位民眾登艦，總計海獅潛艦有2081人登艦參觀。

不少參與活動的海軍軍官表示，這真的是史上最常的一次營區開放，「但民眾敢相挺，我們一定奉陪到底」，也堪稱是史上第一次星光板營區開放活動。海獅艦也在完成這項創紀錄的行程後，於今天上午9點左右離開基隆港，

(中時電子報)