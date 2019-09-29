以往在效力雷霆期間，經常跟媒體擺架子的「忍者龜」韋斯布魯克，來到火箭跟好友「大鬍子」哈登一起打球，就連個性也變溫柔了，因為韋斯布魯克在火箭媒體日上表示，自己已把「下一個問題(Next Question)」這句話從字典中刪除！

韋斯布魯克過往只要輸球或心情不好，出席賽後記者會從來不給媒體記者好臉色，甚至不管問他什麼問題，他都用「下一個問題」回應，直到媒體不再發問，更曾在受訪時，全程只用一個英文單字回答提問，那就是「Yes」或「No」。

如今韋斯布魯克竟然承諾，自己以後不用這句話回應媒體，更表示，「我要開啟人生的新篇章！」看來能跟哈登攜手合作，確實讓他變得溫柔多了，可是假如新球季開打之後，火箭的戰績沒法上揚，屆時韋斯布魯克恐怕就不這麼親切了。

但韋斯布魯克似乎對於自已跟哈登的全新後場組合深具信心，「我們兩人的合體將會非常恐怖，我現在就可以這樣告訴你，接下來一定很嚇人。我不需要球權也可以影響比賽，我不需要一直得分，也不用承擔所有責任，我只關心贏球。」

(中時電子報)