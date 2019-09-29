【精彩】大港開唱黃腔、髒話、秀下線 DPP的藝術價值 原來這麼髒？

時代力量高雄市議員黃捷28日出席重陽敬老活動時，遭到多名韓粉包圍罵垃圾，黃捷在現場向警方表示，不願提告。但中午過後在臉書貼文表示決定提告。名嘴謝寒冰昨天在臉書酸黃捷在議會護航大港開唱時說，「藝術或髒話都有很多文化意涵...照這個邏輯，那今天民眾不過是對妳表演『行動藝術』，妳為什麼還要提告咧?」

台北市議員邱威傑（呱吉）在大港開唱的表演，被拿上高雄市議會討論。呱吉在台上問大家「我現在在舞台上直接大便表演給大家看，你們想看嗎?」接著便背對觀眾脫下褲子只剩4角褲，並表演用肛門夾斷筷子。被夾斷的筷子被拋向台下觀眾，台下一陣歡呼。呱吉並掏出一件女性三角褲，用它表演擦汗，及戴在頭上。

在呱吉的表演中，還參雜了三字經以及用生殖器辱罵高雄市長韓國瑜的片段，但時代力量議員黃捷在議會質詢時反嗆市長韓國瑜，在公開場合說他奶奶的、用屁眼看你，這會比較高尚嗎？她強調，「藝術或髒話其實都有很多文化意涵在裡面」，可邀請國民黨議員一起討論。

黃捷28日與市長韓國瑜共同出席鳳山區公所108年重陽敬老活動時，多名韓粉上前將黃包圍，指著黃痛罵「垃圾」、「不要臉」、「為何挺同」、「下台」等語，除比倒讚手勢，甚至有人情緒激動邊吼罵邊揮拳。黃捷離開後，在FB發表文章表示，要對這些韓粉提告！

名嘴謝寒冰昨天在臉書酸黃捷在議會護航大港開唱時說，「藝術或髒話都有很多文化意涵...照這個邏輯，那今天民眾不過是對妳表演『行動藝術』，妳為什麼還要提告咧?」

(中時電子報)