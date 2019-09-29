網美界走紅先驅「宛宛兒」，以亮麗外型與直率大膽作風聞名，近年更是跨足綜藝與各項代言，這些年累積高人氣，而她除了演藝事業小有成就外，情路也有好歸宿，跟男友「哥哥」穩定交往的她，經常上社群網站分享情侶趣事，日前曾分享讓男友秒消氣的方法，如今又分享「深夜戰袍」實穿照，粉絲一看卻嚇壞，趕忙提醒：「看到毛了」。

有穩定交往對象的網紅宛宛兒，情事不藏私，常分享跟男友相處的小趣聞，日前她貼出穿著蕾絲內衣的辣照，表示男友是牡羊座，而讓男方不要生氣的最好方法，「就是故意穿這樣在他面前走來走去！然後他就會忘掉剛剛的氣，一心只想做別的」，超大膽又實在的分享，讓網友看了直呼「太犯規」。

而事隔沒幾天，宛宛兒又上線獻寶，考驗男友耐受度，只見她躺床，由上往下拍攝下身，露出僅穿著黑色蕾絲綁縛內褲的「神祕三角地帶」，笑稱這是深夜戰袍，「不知道他開門進來看到這樣會講什麼」，直呼給男友準備這樣禮物的自己好用心，而照片一曝光，立刻引發熱議，網友大讚這套太猛，「直接就來開戰了啊」、「羨慕男友」，而有人不經意放大照片欣賞，疑似看見一條黑色細線，驚呼「看到毛了」，表示男友可能會想要她「修一下」，宛宛兒則親自回應，又好氣又好笑說：「修你頭啦！我都雷射光了哪來的毛啦！」，表示那只是褲子的線頭。

(中時電子報)