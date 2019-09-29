孫鵬近日參加衛視中文台《瘋神無雙》，挑戰無台詞演出，場景設定在節目常見的愛夢蘭紓壓會館，孫鵬一進門看到招牌笑稱自己高中時，此店不叫愛夢蘭名為愛夙蘭，完全一副熟門熟路模樣。面對小潔詢問要先幫他打出來時，孫鵬竟有些害羞，邊笑邊揉起耳垂，他停頓許久才笑問，「那要脫衣服嗎？」這才發現對方是要幫孫鵬把會員資料打出來。

面對身材火辣的Mia，孫鵬還自己要求「攝護腺按摩」的特殊服務，沒想到卻是飾演「特叔」的許效舜出現，把孫鵬當場強推上按摩床，開始尋找他的攝護腺，讓孫鵬趕緊大喊「等一下」求饒，現場笑翻。孫鵬表示，其實2年前就透過逸祥請他幫忙跟《瘋神》製作單位轉達，自己有空想要來玩一下，因為他是節目忠實粉絲，如今如願參加錄影，讓他相當開心。

孫鵬（中）要求特殊攝護腺按摩，遇大魔王許效舜（右）只能求饒。（衛視中文台提供）

錄影前製作單位請孫鵬錄製一句嗆許效舜的話，沒想到孫鵬竟說：「不要吧！他以後當市長，還需要他。」說完自己大笑不已。許效舜則笑稱自己從開始拍戲就認識孫鵬了，如今他能來參加錄影，有如製作單位接到一筆大單，所有演員皮都繃很緊，希望孫鵬玩得開心，但許效舜仍不忘對孫鵬呼籲，「鵬哥你不要隨便生氣喔。」

(中時 )