中山大學校內「連儂牆」27日遭一對陸客夫妻帶1名幼童破壞，學生會提告毀損。警方昨找到涉案夫妻，他們表示歉意並簽下道歉聲明書，中山大學生會會長莊皓鈞決定和解撤告。對於撤告決定，部分學生、網友不表贊同，不過莊皓鈞強調無意累積仇恨，且臺灣自由而不放縱，法治而非無治，理性不輕易動手，但也不懼怕還手。
國立中山大學學生會臉書專頁，今（29日）早貼出莊皓鈞對於「陸客破壞連儂牆」事件和解撤告的說明。以下為臉書全文：
「各位同學早
經過幾天的激昂
我們想跟大家說
學生會當初報案
是為了保障校園內的言論自由
更也是重視同學們的安全
事發當下，一旁拍攝及勸說的同學相當理性
但難保下次換成更激烈的毀牆行為
不會有更嚴重的衝突
而既然捍衛安全是最主要的目的
報案就是謹慎行事的彰顯
我們無意累積仇恨
因此在相互溝通
對方表達歉意後
我們選擇和解
我們知道對於選擇和解
有些朋友有不同意見與看法
但正是意見的多元與自由
我們決定和解
展現出台灣的#自由與獨特
並藉此讓他們了解
他們所稱不瞭解的臺灣「風俗民情」、「法律規範」
是什麼樣貌：
臺灣是一個
自由而不放縱
法治而非無治
理性，不輕易動手
但也不懼怕還手的國家
或許來自中國（大陸）的旅客
在他們的生活環境中
少有尊重不同意見的經驗
但我們希望透過這次的事件
讓來自世界各地的旅客瞭解
在台灣「#自由發表意見」
是一件尋常不過的事情。
我們期望他們欣賞臺灣的美
美在法治，美在#言論自由，美在民主
也期望各位珍惜臺灣現在的人權成果
就像連儂牆上各種意見百花齊放
我們都在同一面連儂牆上
我們都是中山的學生
無論如何
學生會守護台灣民主
捍衛香港自由的心依舊不變。
對於撕牆
如果你也同樣感到憤怒
對於民主
如果你也同樣想要捍衛
那麼
讓我們展現民主素養
9/29的晚會，歡迎你來我們用到場撐住香港
9/30的連儂隧道 一起撕一貼百 守住台灣
國立中山大學學生會長 莊皓鈞」
眾多網友贊同中山大學生會的決定，紛紛留言鼓勵「很棒的處理方式，思考非常周全且成熟！學弟辛苦了」、「支持，很棒的處理方法，加油！」、「謝謝你們、也辛苦你們了，謝謝你們做出這個艱難的決定」。
(中時電子報)
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