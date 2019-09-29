中山大學校內「連儂牆」27日遭一對陸客夫妻帶1名幼童破壞，學生會提告毀損。警方昨找到涉案夫妻，他們表示歉意並簽下道歉聲明書，中山大學生會會長莊皓鈞決定和解撤告。對於撤告決定，部分學生、網友不表贊同，不過莊皓鈞強調無意累積仇恨，且臺灣自由而不放縱，法治而非無治，理性不輕易動手，但也不懼怕還手。

國立中山大學學生會臉書專頁，今（29日）早貼出莊皓鈞對於「陸客破壞連儂牆」事件和解撤告的說明。以下為臉書全文：

「各位同學早

經過幾天的激昂

我們想跟大家說

學生會當初報案

是為了保障校園內的言論自由

更也是重視同學們的安全

事發當下，一旁拍攝及勸說的同學相當理性

但難保下次換成更激烈的毀牆行為

不會有更嚴重的衝突

而既然捍衛安全是最主要的目的

報案就是謹慎行事的彰顯

我們無意累積仇恨

因此在相互溝通

對方表達歉意後

我們選擇和解

我們知道對於選擇和解

有些朋友有不同意見與看法

但正是意見的多元與自由

我們決定和解

展現出台灣的#自由與獨特

並藉此讓他們了解

他們所稱不瞭解的臺灣「風俗民情」、「法律規範」

是什麼樣貌：

臺灣是一個

自由而不放縱

法治而非無治

理性，不輕易動手

但也不懼怕還手的國家

或許來自中國（大陸）的旅客

在他們的生活環境中

少有尊重不同意見的經驗

但我們希望透過這次的事件

讓來自世界各地的旅客瞭解

在台灣「#自由發表意見」

是一件尋常不過的事情。

我們期望他們欣賞臺灣的美

美在法治，美在#言論自由，美在民主

也期望各位珍惜臺灣現在的人權成果

就像連儂牆上各種意見百花齊放

我們都在同一面連儂牆上

我們都是中山的學生

無論如何

學生會守護台灣民主

捍衛香港自由的心依舊不變。

對於撕牆

如果你也同樣感到憤怒

對於民主

如果你也同樣想要捍衛

那麼

讓我們展現民主素養

9/29的晚會，歡迎你來我們用到場撐住香港

9/30的連儂隧道 一起撕一貼百 守住台灣

國立中山大學學生會長 莊皓鈞」

眾多網友贊同中山大學生會的決定，紛紛留言鼓勵「很棒的處理方式，思考非常周全且成熟！學弟辛苦了」、「支持，很棒的處理方法，加油！」、「謝謝你們、也辛苦你們了，謝謝你們做出這個艱難的決定」。

(中時電子報)