台灣公民陣線等四個公民團體今日上午於立法院濟南路前，召開929台港大遊行行前記者會。公民陣線發言人江旻諺表示，929台北大遊行將於今日下午三點於立法院濟南路處集合，四點出發，預計行經台北車站、西門町等地，並於晚間六點回到濟南路舉行晚會。江旻諺表示，此次遊行重點，將是力挺香港的四大主張。

公民陣線表示，此次遊行的四大主張：一、五大訴求缺一不可；二、拒絕一中和平協議；三、港台同學齊上齊落；四、台灣建立庇護機制，刻不容緩。公民陣線提到，活動已確認將有多位香港人士響應，包含前香港民族黨召集人陳浩天、銅鑼灣書店店長林榮基、香港歌手何韻詩等人。

公民陣線表示，日前已邀請台灣各主要政黨共同響應，已獲得民進黨等十一個政黨支持。但公民陣線提到，包含國民黨、親民黨、無黨團結聯盟等政黨，截至今日上午前，都沒有回應。

公民陣線表示，此次的活動，台灣已有近兩百個團體連署聲援，以外，全球也有二十個國家、六十個城市皆齊聲響應舉行全球反極權的集會。公民團體希望，今天有空的人可以一起走上街頭，具體支持港人的主張及訴求，讓台灣成為香港最堅強的後盾。

(中時 )