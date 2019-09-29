◎殿堂級乳酪蛋糕 不張揚卻不掩好滋味

開在花蓮翰品飯店後的喜品家，是隱藏在花蓮市裡殿堂級的乳酪蛋糕專賣店，老闆康貴原曾在sogo、新光三越都擁有櫃位，但年齡漸長，加上樸實不張揚的性格，讓他選擇回到店內，專注的做好每一個蛋糕。康貴原選用澳洲乳酪，對食材嚴格要求，蛋糕綿密口感，吃多了也不會膩，非常適合搭配茶類品嚐。

◎蜜橙伯爵重乳酪 香濃滋味一吃就愛上

淡水老街尾端的文青咖啡廳「白水咖啡」，店內販售限量版「蜜橙伯爵重乳酪起士蛋糕」，香濃乳酪在伯爵茶香配更加濃郁，妝點鮮甜不膩口的香橙，入口後綿密滋味從口中散發而出，令人回味無窮。

◎口耳相傳的藍莓起士蛋糕 饕客讚不絕口

28 Bakery老闆Paul，11個月前在桃園開了28 Bakeray&Coffee，所有原料都經過嚴格的把關，不自然、過度加工的產品絕對不用，所有原料都可以回溯來源，目的就是要讓顧客吃得健康，吃得安心，透過網路及口碑行銷，好吃又安心的味道早已口耳相傳，其中吃過藍莓起士蛋糕的饕客更是讚不絕口。

◎微甜森林乳酪蛋糕 分天吃出不同口感

隱身在清水田中央的微甜森林烘焙房，外觀就像私人民宅般不起眼，但推開大門後，映入眼簾是一處溫馨的甜點小站，不論是鎮店之寶大阪風味輕乳酪、招牌半熟乳酪塔、最新力作雪絨乳酪及甘栗甜薯重乳酪蛋糕，透過天然食材的熟成，分天品嘗口感均不一樣，絕對能滿足每個人的味蕾。

◎手工起士蛋糕 多種口味 送禮自用兩相宜

嘉義市初禾甜點咖啡店手工精製多種口味的起士蛋糕，輕爽、中度、濃郁重乳酪都有，就是要滿足愛吃起士蛋糕的顧客不同的喜好，且用天然水果食材挑動味蕾，吃來銷魂，老闆張寬鴻說，開店以來都靠客人吃好逗相報。

◎網美夯店乳酪蛋糕 色彩繽紛讓人垂涎欲滴

曾創下1.8秒就賣出1塊蛋糕的網美夯店「搭啵S」不惜成本研發重乳酪蛋糕，從網路起家，並靠著罐子蛋糕打響知名度，雖然店面位在高雄巿區的小巷裡，但短短5年，已經擄獲各大挑嘴的部落客，色彩繽紛的蛋糕更讓人垂涎欲滴。

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(中時電子報)