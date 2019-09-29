由沈文程、王彩樺、許富凱主持的華視綜藝節目《黃金年代》，29日邀請到本土重量級歌手蔡小虎、蔡佳麟、莊振凱，3人重現演唱會限定動感團體「老虎隊」，帶來多首動感歌曲炒熱節目氣氛。蔡小虎一見到主持人許富凱就喊說：「我和富凱有一樣的命運。」自曝也曾在金曲獎「摃龜六次」，與許富凱來了個深深的擁抱，兩人惺惺相惜，蔡小虎更回憶他還遇到金曲獎歷史上第一個台語男歌手從缺的囧況，並演唱當年無緣的金曲〈一生只有你〉。
蔡小虎在節目中表示會組成「老虎隊」，正是節目樂隊老師孔鏘牽線而成，原來當年在演唱會安排橋段時，擔任總監的孔鏘老師神來一筆的創意，讓三個不太會跳舞的人挑戰唱跳而組成團體，感念之餘蔡小虎開玩笑說：「我們要不要拜他一下。」而三人也演唱當年「小虎隊」的經典歌〈青蘋果樂園〉，在歌曲尾聲，蔡佳麟、莊振凱更挑戰吳奇隆招牌動作後空翻，結果兩個人摔得四腳朝天，讓主持人嚇到，王彩樺直喊「趕快叫救護車」，敬業的蔡小虎馬上回說：「我們要不要再重來一次啊？」讓主持人們連忙阻止。
「老虎隊」主打動感歌曲，不僅演唱 「小虎隊」歌曲，在節目中也演唱了 〈愛人醉落去〉、〈妳是我的花朵〉、〈新娘森巴〉等歌曲，許富凱看到三人的舞蹈表演，也挑戰郭富城的經典歌曲〈對你愛不完〉，還跳了經典舞蹈動作。
(中時 )
#蔡小虎
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