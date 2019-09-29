Men’s 100M - Final - Christian Coleman - 9,76 - World Champion - IAAF World Championships Doha 2019

差點被藥檢疑雲封殺的「世界最速男」柯曼(Christian Coleman)成功復活，在世界田徑錦標賽100公尺短跑勇摘金牌，跑出了9.76秒佳績。銀牌是同胞美國名將蓋特林(Justin Gatlin)，跑出9.89秒，銅牌為9.90秒的加拿大Andre de Grasse。

老前輩麥可強生(Michael Johnson)指責柯曼沒資格做為田徑界的門面，認為他的藥檢事件有損清白，柯曼對此表示：「我抱持謙卑的心，只為了奪冠而來。我沒犯錯，這是我能夠身在此地的原因。」

柯曼此次飆出史上第6快的速度，目前的紀錄仍是波特(Usain Bolt)的9.58秒，蓋特林的紀錄9.74秒排行第5。由於柯曼是今年成績最佳的選手，媒體皆以「世界最速男」稱之，但柯曼說他還沒準備好接下波特的棒子。

「在波特的年代，他一人贏光全部的比賽，無人能及。但是現在世界上有很多雄心勃勃的高手，我認為這榮耀不應再由某人獨享。」柯曼指出這是百花齊放的年代，這世代大概不會有像波特這樣逆天的英雄了。相較於23歲的柯曼，37歲的蓋特林狀態顯然還保持得很好，同樣令人敬佩。

(中時電子報)