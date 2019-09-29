台灣教育還有救嗎？在今天一場座談會中，學者專家認為，台灣教育面臨「社會階層再製」、「教育品質平庸」及「人才培育失衡」等問題，但沒有悲觀的權利，即使「死馬也要當活馬醫」，危機也是轉機，必須全力扭轉。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「台灣的教育還有救嗎？」座談會，邀請國教行動聯盟理事長王立昇、台師大教授范世平及資深文字工作者盧世祥參與。

黃昆會教授教育基金會董事長黃昆輝表示，台灣教育問題叢叢，以「廣設高中大大學」為例，考幾十分就能上大學，無怪乎有「考上大學不難，考不上大學才難」。高等教育已進入「平庸化」，畢業生也產生「教育水準」與「教育程度」不相符的現象，而助長低薪、高失業率。

黃昆輝進一步指出，技職教育的發展也有問疑，高職學生追求升學，輕忽專業技能的學習，擴大了學用落差，企業界需要的人找不到，畢業生也找不到工作，難怪政府在規畫「5＋2產業創新計畫」時，產業界飽受「缺才、缺工」之苦。

盧世祥表示，台灣這些年的教育發展，量大幅擴充、但質未相對提升，學生在校學習主要是為了因應考試，所學到的內容與社會及生活所需脫節。當文憑膨脹了，就會貶值，造成台灣高級人才出走，甚至吸引不到外來的優秀人才。

盧世祥透露，今年7月大學指考結束後，他試著去寫國文科及英文科的題目，英文科他還可以應付，但覺得「題目不應這麼為難學生」；至於國文科，其中有幾題考新詩，他答對一半，就找一個得了10幾個文學獎的作家來答，結果全答錯。

范世平表示，台灣1994年起推動教改，「廣設高中大學」當時是學生、家長、民代、學校及政府等五贏的局面，不過這種教育民粹主義也是最讓人擔心的，因為真正的聲音未被聽到。

他舉例，當大學多了以後，因為競爭，就會迎合學生的需要，大家不想讀的科系就減少，想讀的科系就增加，因此造成數學系、物理系、化學系萎縮，然後新聞系、法律系、觀光餐旅系規模擴大。但現在來看，原本看好的科系已供過於求，他們進入職場面臨低薪，年輕人因此變成憤青。

王立昇則說，在1990年代，台灣是四小龍之首，台灣錢淹腳目，那時流行「愛拚才會贏」，只要努力就會有收穫。但現在的教育制度，大學考招制度將學習歷程檔案納入申請入學，這可能造成未來升大學要靠關係、靠金錢，弱勢生即使非常努力，也不容易翻身。

(中時 )