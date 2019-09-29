國民黨主席吳敦義（圖）29日出席松山慈惠堂舉辦第23屆全國松柏獎頒獎大會 。媒體詢問對前國民黨員郭台銘董事長的看法時表示，他是熱愛中華民國的人，並肯定過去為國民黨的貢獻。（王英豪攝）

鴻海創辦人郭台銘退出國民黨後昨天在粉絲見面會上呼籲要支持不服務政黨的立委參選人。國民黨主席吳敦義今天上午在松山慈惠堂受訪時表示，郭台銘既然已經離開國民黨就好聚好散，對郭台銘的貢獻常懷感恩的心，沒資格要求郭幫堅持中華民國理念的政黨或其候選人站台；只要郭不為反對中華民國的政黨去站台，就是值得尊敬與接受的事情。

吳敦義被問到如果郭台銘幫其他政黨立委參選人站台的問題，吳表示，郭台銘過去是國民黨黨員，貢獻很多，但當前既然已經離開國民黨，「好聚好散」，對於郭台銘過去對國家與國民黨的貢獻與愛護，還是常懷感激之心。

吳表示，他不能要郭台銘絕對不能去幫堅持中華民國理念的政黨或其候選人站台，「我們有什麼資格去干預他？」只要郭不為反對中華民國的政黨去站台，就是值得尊敬與接受的事情。

吳說他並不擔心，將來跟郭也有很多合作的機會，只要同時熱愛中華民國，希望維持兩岸和平穩定發展，重視蒼生生活，讓民眾更有錢，過更好的生活，「我們是殊途同歸，「沒有任何不搭嘎的事情。」

他也說自己如果有適當的時間，他很樂意與郭台銘見面。他強調，兩人過去也是朋友，本來就是很熟的人，只要有適當時間，他很樂於跟郭台銘見面，共同商討如何更能堅定維護中華民國。

(中時 )