普悠瑪事故將滿一年，台鐵行車安全卻仍未提升？運安會接獲通報，上月6日有駕駛員過站不停，擔心因此受罰，竟在未通報行控中心的情況下，私自關掉ATP，加速倒車回站，差點與後方列車追撞釀成事故，全案已被認定為重大鐵道事故，將成立調查小組進行調查。台鐵表示，9月初接獲訊息時即立即主動調查。

運安會25日發出網路初報，8月6日台鐵局第3231車次區間車，下午3時50分由雲林縣斗六站發車，目的地為屏東縣潮州站，本車次表定下午6時37分停靠高雄市三塊厝站，但該列車不僅過站不停，要經過下一站高雄站時，司機員發現錯過上站未停，僅通報列車長，便私自關閉ATP，又加速到車開回上站。

運安會指出，由於司機硬是加速倒車，當時後方第129車次自強號亦駛入同一閉塞區間，差點因此釀成事故，經自強號司機員發現後緊急停車。此列車人員均安，列車無損。

運安會會於9月21日接獲臺鐵局事故通報後，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。

台鐵局指出，9月初接獲通報後已立案調查，目前發現司機員確實有違反運轉規定，3231次司機員已自9月6日起暫停乘務接受調查。台鐵已依「重大運輸事故之範圍（草案）」第2條第1項第5款「5、違反閉塞運轉………」，提報國家運輸安全調查委員會，並主動配合該會調查中。

(中時 )