定時定量、少量多餐已經不合時宜？陸續有研究證明，除了營養均衡，吃東西的時間將影響減重成效。

吃是大事，也是忙碌生活中最易獲得的療癒，卻始終在肥胖的詛咒中掙扎，吃多怕胖，吃少又不滿足。

有人說定時定量、少量多餐才會瘦；有人擇日禁食來減少熱量攝取；有些人採用「52斷食法」，每週選2天只攝取500～650卡熱量，平日正常吃；或加拿大醫師主張拉長餐與餐的間隔時間。

被讚逆齡30歲的日本醫學博士、乳腺癌專科醫師南雲吉則曾經透漏，他都餓到肚子咕嚕咕嚕叫才吃東西，或乾脆每天只吃晚餐，不但瘦身效果佳，也讓胃的健康跟精神變好。

種種餓肚子的做法，無疑都是想同時保有吃的權利和身材，可是，愈餓真的愈健康？那麼多飲食減肥法，我適合哪一種？

其實，你可以開心吃又不怕胖，只要掌握吃的時機，拉出餐與餐的間隔時間。

加拿大外科醫師梅默特．奧茲（Mehmet C. Oz）的網站中有篇文章指出，晚餐和隔天早餐間隔12小時，能顯著降低熱量攝取，達到減重功效。

台北醫學大學附設醫院全方位體重管理中心營養師鄭佾琪突破盲點，指出這個道理就是不吃宵夜罷了。假設每天晚上8點吃完晚餐，讓胃臟器休息充足的12小時，一早8點吃早餐，的確能幫助減少不必要的熱量攝取，更促進血糖代謝。南雲吉則也從自身經驗證實空腹的重要性，他曾表示，空腹愈久，身體愈有空修復消化道黏膜，使胃功能健全。

這是溫和的間歇性禁食方式，豐禾健康管理顧問運動營養師楊承樺表示，很符合一般人的生活作息，也適合多數健康狀況，不難執行。

若想要瘦身效果顯著些，楊承樺建議採用「168禁食法」─每天空腹16小時，只進食8小時。

依照不同作息有不同做法，晚睡晚起者，可以中午12點吃第一餐、下午3～4點吃第二餐、晚上8點吃第最後一餐；若為晨型人，則能分成早上9點、中午12點、晚上5點用餐。

楊承樺說，這樣做能延長身體消耗體脂肪的時間，並促進生長激素分泌，幫助脂肪代謝、增加骨質密度、保護肌肉量等。然而，他提醒，並非每個人都適用這個方式，愛吃糖或嗜吃精製碳水化合物如白米飯、白麵條者，執行起來較辛苦，得先建立健康的飲食形態，不然容易破功。

不過，從臨床營養的角度，鄭佾琪認為難抓出確切的用餐時間，確定的是，「晚餐早點吃」對減重最有用。

美國營養學會年會曾公告一份研究，針對代謝性症候群的肥胖女性進行12週調查，發現在攝取同樣熱量的情況下，吃得早的人瘦得多又快，平均瘦下8.7公斤；反觀較晚吃的那群，只瘦3.6公斤。所以，鄭佾琪常建議求診的肥胖者，睡前5小時別吃東西，舉例來說，你應該在晚上7點前用完晚餐，晚上12點前就寢。不用刻意強調哪一餐要吃得特別好或多，保持規律、營養均衡才是上策，長久下來也能維持血糖穩定，預防糖尿病。

若下午真的很餓怎麼辦？鄭佾琪笑說：「你就想：快要吃晚餐啦！」精神戰勝法感覺很難，但她說，其實讓身體習慣就好。倘若實在忍不住，就吃1份水果，或採取楊承樺的建議，中餐吃多一點蔬菜，下午多喝水或無糖的茶，讓「味道」滿足口慾。

168禁食法│每天空腹16小時，只進食8小時，依照不同作息有不同做法。

168禁食法，每天要空腹16小時。

看國外流行那麼多種斷食法就知道，減肥是不分國界的煩惱，但可不是每種斷食法都適合我們採行。

舉熱門的「52斷食法」為例，5天內挑2天只攝取總熱量500～650卡，吃高纖維、多蛋白質、低碳水化合物、低脂食物，其他日子正常飲食。斷食日一餐平均只有160卡的額度，大概為四分之一碗飯（70卡）＋1.5份肉＋完全瀝油、汆燙的青菜。

鄭佾琪說，事實上，這樣的吃法很難達成，一方面是營養不夠均衡，一方面是我們平常很難如此精細計算吃進來的熱量。

楊承樺也搖搖頭，以2012年《更年期（Menopause）》期刊一篇文獻佐證，肥胖停經後的婦女一組維持一年52斷食，另一組採用減少熱量攝取。一年後兩組減去的脂肪量差不多，但52斷食組減少的「去脂體重（fat-free mass）」，也就是人體必要的肌肉和骨質重量，比另一組來的多。「減肥的最高宗旨，還是要把肌肉維持住。」他交代，若為一天不限制地正常吃、一天禁食的隔日禁食法，實驗結果發現，去脂體重掉更快，3週內便少0.6公斤，不能算是安全的減肥方法，2015年的《營養總論（Nutrition Reviews）》期刊一篇間歇斷食法的回顧研究也有類似發現。

鄭佾琪補充，若你尚未擁有正確的熱量、飲食觀念便貿然嘗試斷食，很容易產生暴食或少吃、營養不良的狀況，造成血糖大幅波動，招致代謝性疾病上身。且飲食不夠規律，也可能脾氣暴躁、記憶力消退、無力、頭痛等，一旦正常吃，比較快復胖。

可行的做法是斷食日低於1000卡的「輕斷食」，同時補充維生素、礦物質，確保水分攝取充足，並在營養師的監測下執行。或採取低熱量飲食法，美國營養學會年會的最新建議是在減重狀態下，女性每天攝取熱量1200～1500卡、男性1500～1800卡，風險較低。

至於大家熟悉的少量多餐，已經不合時宜了嗎？楊承樺坦言對一般久坐的正常人沒什麼效果，必須建立在總熱量控制嚴密的狀況下，去分配每餐該攝取多少熱量，對一般人難度高，很容易吃超過。

然而，不管是哪種進食、斷食法，鄭佾琪提醒，這都需要「客製」，最好先諮詢專業營養師，尤其是糖尿病患者，本身調控血糖的能力已經不好，需慎防飲食造成的血糖波動；發育中的小朋友、孕婦或坐月子中的女性，對能量需求多，也不太建議。

掌握好飲食原則，別以為吃飽躺著就能瘦，務必搭配運動，並注意蛋白質攝取，因為肌肉才是讓你更快看出減重效果、不復胖的關鍵。

具運動營養學背景的楊承樺叮嚀，真正能幫助有效率減重的是肌肉，單純控制熱量，成效不會太好。「脂肪的大小由肌肉決定，肌肉量高，即使一餐吃較多，體重也不易增加。」身體的代謝機制也需要運動的壓力刺激，才能讓生長機制有本支撐。

就算降低熱量攝取，楊承樺呼籲，也要維持蛋白質攝取，缺乏蛋白質易造成肌肉瓦解，反而讓疾病如骨質疏鬆症、肌少症更快找上門，甚至喪失基本的日常活動能力、無精打采，別因小失大。

撥好自己的飲食時鐘，給生、心理一段時間與耐心去習慣，保持身材其實沒那麼折磨人。

根據國際最新建議，一般成人每天每公斤體重應攝取1公克蛋白質，以60公斤成人為例，每日蛋白質建議攝取量即60克；健康老年人則是每公斤體重應攝取1～1.2克蛋白質；慢性疾病的老人，要增加到每公斤體重攝取1.2～1.5克。

(中時電子報)