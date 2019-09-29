第74屆聯合國大會總辯論，台灣15友邦都已發言，共11國發聲支持台灣參與聯合國，較去年少一國。多個友邦在聯大期間高階會議上肯定台灣，開闢更多管道為台灣發聲。

友邦在聯大總辯論發言情況，一向被視為台灣外交重要觀察指標。去年聯大總辯論發聲挺台的索羅門群島、吉里巴斯近期先後與台灣斷交，轉向北京，台灣邦交國數量減至15國，友邦在聯大舉行期間的動向更受矚目。

本屆聯大17日開議當天，11友邦聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），宏都拉斯、巴拉圭則個別致函，支持台灣參與聯合國體系。不過，參與連署的吉里巴斯已於20日與台灣斷交。

聯大總辯論24日展開，預定30日結束，台灣15友邦於今天全數發言完畢。為台灣發聲的11友邦，依發言順序為史瓦帝尼、帛琉、瓜地馬拉、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯、馬紹爾群島、貝里斯、海地。

值得注意的是，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）為台灣仗義執言，一改過去3年聯大總辯論發言時未提台灣、也未聯名或個別致函聯合國秘書長的做法。去年聯大總辯論隻字未提台灣的海地，今年也籲請各界關注台灣參與聯合國體系的訴求。

未提台灣的4友邦為宏都拉斯、巴拉圭、教廷、尼加拉瓜。

教廷在聯大總辯論發言一向不提台灣，但17日派出駐聯合國副觀察員韓森（Monsignor Fredrik Hansen）與台灣友邦代表一同遞函。巴拉圭7年來首度未在聯大總辯論聲援台灣，但有個別致函古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系，和宏都拉斯做法相同。

尼加拉瓜是台灣15友邦中，唯一未在聯大總辯論發聲挺台、也沒有致函古特瑞斯表達對台支持的國家。尼加拉瓜連兩年未替台灣仗義執言，但去年有個別致函古特瑞斯。

過去10年，友邦在聯大總辯論發言挺台數量最少的是2018年的12國，2016年有13國，2009、2017年有15國，2013至2015年各有16國，2012年有17國，2010、2011年有18國。

友邦除透過致函、在聯大總辯論發言挺台外，史瓦帝尼、帛琉、聖文森、瓜地馬拉等友邦代表也在聯大舉行期間的全民健康覆蓋高階會議、氣候峰會上，提及台灣在醫療與落實永續發展目標（SDGs）的成就與貢獻，讓國際社會知道台灣有助聯合國實現全球目標。（編輯：林憬屏）1080929

(中央社)