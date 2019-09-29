為協助經濟弱勢學生安心就學，教育部國教署自94學年度起建立「學校－地方政府－中央」三級協助防護網，補助他們每學期的書籍費、家長會費及學生團體保險費等代收代辦費，107學年超過30萬人次受惠，補助金額達1億1千多萬元。

教育部國教署指出，部分低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故的國中小學生，有無力繳納代收代辦費的情形，教育部要求各國中小學，如發現有無力負擔代收代辦費情形，導師應主動提報，也可接受家長提出，由學校以相關經費優先補助。

若有不足部分，再由學校提報地方政府教育局處申請協助；最後仍有不足，由地方政府提報教育部國教署籌措經費，確保每位弱勢學生繳納代收代辦費的問題都能獲得幫助。107學年度協助超過30萬1235人次，累計金額1億1251萬8740元。

教育部國教署指出，在協助的案例中，有位學生艾寧（化名），因父母親車禍過世，目前與祖母相依為命。但祖母已年邁，只能在市場打零工，或撿拾資源回收物來換取微薄的生活費，基本生活相當艱困。

開學後，艾寧是全班唯一還沒交代收代辦費的學生，導師了解他的家庭處境後，由學校盡力提供協助，申請無力繳交代收代辦費補助，讓他能安心就學。

學校表示，艾寧沒有父母陪伴，生活壓力沉重，因此也比同學更為成熟、懂事與貼心。其他同學可能熱烈討論手機、線上遊戲、與家人旅遊等議題，但艾寧也不會自怨自艾，他每天早上5點就起床做家事，放學後也要負責煮晚餐，假日還會幫祖母做資源回收貼補家用。

即便經濟條件不佳，艱困的生活磨練他刻苦樸實的個性，不僅沒有太多物慾，反而在校展現勤奮學習的態度，擔任小老師、股長等職務認真盡責，老師非常肯定，也積極幫他申請補助減輕求學壓力。

教育部國教署表示，不止艾寧，代收代辦費的補助已協助眾多經濟弱勢學生解決燃眉之急，未來將持續與學校、地方政府、中央合作以強化三級協助防護網，幫助更多孩子安心學習。

(中時 )