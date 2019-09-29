米塔颱風來襲，今日共有3航次停航，包括基隆-馬祖、後壁湖-蘭嶼航線。公路總局提醒，外圍東北風影響臺灣北部、東北部，需注意九大路況路段，包含台2線濱海公路、台2甲線陽金公路、台3線關西路段、台4線內柵路段、台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台8線上谷關-大禹嶺、台9線北宜公路、台9甲烏來-孝義路段等山區公路。

航港局表示，今日共有2航線，計3航次停航，包括基隆-馬祖停航1航次、後壁湖-蘭嶼停航2航次。

公路總局表示，已自9月27日起因應颱風動態，與所屬工程處依氣象情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段之排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業。並成立應變小組，執行災情預判、部署、盤點及防救災應變作為。

公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

(中時 )