親民黨籍台北市議員黃珊珊將接任台北市副市長，台北市長柯文哲日前表示，希望有一個副市長是來自民意機關，在邏輯上跟他們比較接近，能按照事實來討論，「不是那種作秀型的，比較符合我們的調調」。對此，民進黨前立委林濁水則諷刺表示，柯這句話準確說法是「秀全部留給我一個人做就好了」。他認為柯營無大將，成不了大氣候的原因出在這裡。

柯文哲日前被問及，黃珊珊具備什麼特質，讓他覺得黃可以當副市長？柯指出，黃當多屆議員，作為台北市長總質詢時站在上面，他很認真聽每個議員質詢，希望有個副市長是來自民意機關，能夠在邏輯上跟他們比較接近，按照事實來討論，「而不是那種作秀型的，比較符合我們的調調」。

對此，林濁水在臉書指出，柯文哲稱黃珊珊不作秀符合他們的調調，這樣講不準確。他認為準確說法為「秀全部留給我一個人做就好了」。他也直言，為什麼柯營無大將，成不了大氣候，原因出在這裡。

(中時電子報)