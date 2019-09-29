徐士傑聚精會神打台，其實總決賽前兩天他就提前請假南下彰化，已經先把附近所有機台全玩過一輪練手感，做好萬全準備，最後總決賽時果然特別順手。（謝瓊雲攝）

徐士傑（左）勇奪夾娃娃冠軍，從活動主辦人高嘉佑手中拿到10萬元獎金和冠軍獎座。（謝瓊雲攝）

第二屆全國「夾子園打台爭霸賽」，29日下午在員林市中山路夾子園娃娃屋登場，歷時9個多小時直至今天凌晨才產生出冠軍得主，現場吸引大批人潮觀戰。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

全國第二屆「夾子園打台爭霸賽」，28日在員林市中山路夾子園娃娃屋登場，來自全國各路打台夾娃娃高手挑燈夜戰，直到29日 凌晨12點多，才由台北市26歲家電維修技師徐士傑拿下冠軍，勇奪獎座和10萬元獎金，他說要把兩萬元捐給育幼院，幫助弱勢小朋友。

不只是小確幸！夾娃娃也是考驗眼明手快、高超技巧的競技運動。活動從下午3點正式展開，來自全台各地的夾娃娃高手齊聚，有人光花在夾娃娃機台的費用，單日就破萬元，更有人以此當副業，專攻高價機台，把夾到的禮物轉賣後繼續練功，每個月「盈收」數十萬元，十分驚人！

比賽進行長達9小時，從下午、晚間持續到深夜凌晨時分，從練習賽，再到淘汰賽，最後有39人進入決賽，再篩選出10名高手最後各擁一台機器廝殺，現場吸引大批觀戰人潮，直至深夜都未退散；冠軍徐士傑僅以170元，就順利夾取每盒市價1200元的藍芽耳機2盒，技驚全場、壓倒性勝出其他選手，從主辦單位手中拿下10萬元獎金和冠軍獎座。

徐士傑說，16歲第一次玩夾娃娃，才花30元就夾到價值700元的藍芽喇叭，從此一頭栽進夾娃娃世界裡，現在工作之餘就去夾娃娃，有時一天要花掉5、6千元，甚至上萬；他說要先觀察商品擺放位置、材質，再思考策略。這次總決賽，他還請假提早兩天抵達彰化，先把附近機台全都玩過一輪、練手感，果然一上陣就順利奪冠。

活動主辦人高嘉佑強調，夾娃娃是需要高度腦力、觀察力和手眼技巧的運動，絕不是一般大眾所認知、只是浪費錢的遊戲；因此去年起希望透過正當辦比賽，讓社會大眾改變刻板印象與誤解，從中體位箇中趣味和奧妙所在。

高嘉佑說，在舉辦總決賽之前，各縣市夾娃娃店家已先舉辦過一輪初賽，選出各地前3名好手，再到員林參加總決賽。為了增加賽事的精采可看性和公平性，他與工作團隊花費不少心力規畫、設計比賽規則，期盼將運氣成分降到最低，讓真正靠技巧的高手勝出。

除了冠軍徐士傑勇奪獎金十萬元，亞軍、季軍則各獲獎金3萬元、2萬元與獎座，第4名到第10名則獲得藍芽耳機一組。徐士傑凌晨非常開心，當場拿出1萬元請主辦單位工作和競爭對手們吃消夜，並將捐2萬元給弱勢兒童。

(中時 )