國慶連假將至，全台許多縣市將施放煙火慶祝，台鐵局為配合煙火活動，將於10月10日晚上9點到隔日凌晨0點時段，加開4班自強號與區間快車，另3296次區間車將延長行駛至臺南站，328次、332次自強號增停九曲堂站。

台鐵局表示，為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加國慶煙火活動，台鐵局提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。

(中時 )