台鐵配合煙火活動 國慶日晚加開4班車 11:382019/09/29 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵局為配合煙火活動，將於10月10日晚上9點到隔日凌晨0點時段，加開4班自強號與區間快車。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶連假將至，全台許多縣市將施放煙火慶祝，台鐵局為配合煙火活動，將於10月10日晚上9點到隔日凌晨0點時段，加開4班自強號與區間快車，另3296次區間車將延長行駛至臺南站，328次、332次自強號增停九曲堂站。 台鐵局表示，為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加國慶煙火活動，台鐵局提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。 (中時 ) #煙火 #台鐵局 #活動 #國慶 #自強號 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨109人立國旗 諷民進黨借殼上市 04:102019/09/25 兩岸要聞 台鐵國慶車票賣出35萬張 花東實名制票明開賣 10:562019/09/25 生活 台鐵增員工生活津貼 全案已送政院待審核 11:112019/09/25 生活 竹南鎮公所辦路跑 1200人參與 10:402019/09/28 生活 好景不再！美陸關係緊張 連國慶酒會都降級了 14:362019/09/28 國際 迎接雙十國慶 新北道路、橋樑布萬面國旗 16:492019/09/28 生活 15檔多方強勢 喜迎國慶 04:092019/09/29 財經要聞 國慶出遊 飯店推優惠搶客 04:092019/09/29 產業．科技 美賀吐瓦魯國慶 提及台灣 04:102019/09/29 國際大事 黃大煒國慶開唱 周董老蕭祝賀 04:102019/09/29 《旺來報》 生活熱門新聞 颱風中心這時最接近台灣 天氣風險：有登陸機會 - 生活 高鐵南延定案 屏東居民4點狂批 - 生活 少吃海鮮還痛風...這2種常見飲品是元兇 - 生活 注定总统命？他曝韩国瑜这天起大翻身 - 生活 米塔今晚恐發陸警 周一暴風圈籠罩北部宜蘭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。