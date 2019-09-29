交通部砸下36億元，9月起推出秋冬國旅獎勵計畫，行政院也召集各部再投入10.2億元，提供夜市、休閒農場、客家莊等旅遊優惠，實施至今將滿月，各業者均反應「很有感」，國旅業績有望成長二至三成。觀光局表示，共有近7500家旅宿業者加入該計畫，佔全臺旅宿業者62％，較擴大暖冬、春遊專案約多了1000餘家。

交通部觀光局在今年9月至12月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃」。補助包括四大方案，自由行、團客最高皆可補1,000元，周日至周五均適用，若至離島自由行者，還可再多使用一次補助，且不分平假日均補1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。另觀光遊樂園開放12歲以下兒童免費入園一次。此外，10月起泡湯可享買一送一優惠。

補助實施至今將滿一個月，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，業者參與狀況踴躍，送件核銷件數也很多，許多業者都笑嘻嘻的說「生意不錯，比春遊忙多了」。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，補助效果已開始發酵，不過因9月開學，許多親子家庭剛繳完學費會減少娛樂支出，因此業績成長幅度有限，預計10月會更有感，但由於去年11、12月有針對高屏宜花東推出補助，因此若與去年比較，成長幅度應會較低。不過整體而言，業績仍有望成長二至三成。

陳義豐表示，對旅宿業者而言，外界矚目的夜市抵用券操作方法簡單，不會造成業者負擔。而這次自由行經費改分三次撥出，只要使用完八成以上經費，就可再申請下一波，就不會出現「有縣市花不完、有縣市花不夠」的兩極狀況。

至於業者最擔心的核銷問題，陳義豐說，各縣市政府做法不同，有縣市自行處理，有縣市委外核銷，不過均以一個月完成為目標。黃正聰也說，除非需要另補資料，否則審核加上撥款，一個月解決應綽綽有餘。

(中時 )