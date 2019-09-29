中共總書記習近平29日在國家勳章授勳儀式發表講話。(陳君碩攝)

大陸在70周年國慶前夕，29日舉行國家勳章的頒授儀式，中共中央總書記習近平親自出席，習近平在致詞時表示，崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。黨和國家歷來高度重視對英雄模範的表彰，他認為用最高規格褒獎英雄模範，就是要弘揚他們身上展現的忠誠、執着和樸實的品格。

習近平29日分別頒授國家勳章、友誼勳章和國家榮譽稱號獎章，抗戰有功、重大科研人員、軍事研發人員等共40多位傑出人士獲獎，包括獲諾貝爾生物醫學獎的屠呦呦、香港前特首董建華等。

習近平在致詞時表示，這些得獎者彰顯了忠誠、樸實和執著的鮮明性格。忠誠，就是英雄模範們都對黨和人民事業矢志不渝、百折不撓，堅守一心爲民的理想信念，堅守爲中國人民謀幸福、爲中華民族謀復興的初心使命，用一生的努力譜寫了感天動地的英雄壯歌。

執着，就是英雄模範們都在黨和人民最需要的地方衝鋒陷陣、頑強拼搏，幾十年如一日埋頭苦幹，爲國爲民奉獻的志向堅定不移，對事業的堅守無怨無悔，爲民族復興拼搏奮鬥的赤子之心始終不改。

樸實，就是英雄模範們都在平凡的工作崗位上忘我工作、無私奉獻，不計個人得失，舍小家顧大家，具有功成不必在我、功成必定有我的崇高精神，其中很多同志都是做隱姓埋名人、幹驚天動地事的典型，展現了一種偉大的無我境界。

習近平表示，英雄模範們用行動再次證明，偉大出自平凡，平凡造就偉大。只要有堅定的理想信念、不懈的奮鬥精神，腳踏實地把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以獲得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以創造不平凡的成就。

(旺報 )