大陸發生高速公路重大車禍，昨（28）日上午，一輛遊覽車在連接江蘇南京至浙江杭州的寧杭高速公路行駛途中，因為左前輪爆胎，衝撞對向來車，不幸造成36人死亡，另有36人受傷。
綜合香港東網、俄羅斯衛星通訊社報導，連接江蘇南京與浙江杭州的寧杭高速公路昨日上午7時左右發生重大車禍，一輛載有69人的遊覽車在向北行駛至G25長深高速2154公里路段時，突然衝破道路中央分隔島、駛進對向車道，與另一輛向南行駛、載有3人的貨車相撞。
宜興當地警方周六上午通報時，指出有6人死亡、8人受傷，不過警方今日再更新傷亡人數至36死、36傷。經過初步調查，警方證實車禍原因為遊覽車左前輪爆胎，導致車輛失控衝撞。不過也有媒體指出，該遊覽車並無牌照。
經過8小時搜救，傷者已全數送往附近醫院搶救，當中有9人重傷、26人輕傷，另有1人已出院。有關單位表示，目前現場救援行動已經結束，道路也已恢復通行。
(中時電子報)
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