「2019年火燒島全國馬拉松賽─ 大哥越獄路跑賽」今天清晨熱鬧登場。 （翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

「2019年火燒島全國馬拉松賽─ 大哥越獄路跑賽」今天清晨熱鬧登場。 （翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

「2019年火燒島全國馬拉松賽─ 大哥越獄路跑賽」，參賽者打扮成獄卒造型。 （翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

火燒島1500名大哥越獄大逃亡！綠島馬拉松路跑活動今天清晨5點鳴槍起跑，今年加入監獄元素，以「火燒島大哥越獄跑跑」為主題，跑者穿上條紋囚服，也有人打扮成獄卒，還有越獄回收車，趣味性十足，適逢米塔颱風近逼，船班明天全都取消，為了避免被「關島」，所有參賽大哥還得快落跑。

由綠島鄉公所主辦的「2019年火燒島全國馬拉松賽─ 大哥越獄路跑賽」，今天清晨5點由台東縣長饒慶鈴、綠島鄉謝賢裕鄉長、縣議員李數奼等人鳴槍後起跑，1500位來自世界、全國各地的跑者，在第一道曙光陪伴下集體「越獄」。

今年的綠島馬拉松結合綠島的歷史背景，從囚服路跑背心、黑白條紋號碼布、牢飯領取帳篷、監獄收容車，融入許多火燒島的監獄元素，還有跑者打扮成獄卒、比基尼、三太子等造型，台東縣議會「學姐議員」王文怡也跨海參加，她強調「真的有跑完」，但是颱風來了，也要快落跑。

(中時 )