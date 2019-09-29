聯大路事故頻傳，縣府提報中央爭取經費改善。（本報資料照）

苗栗市苗30線聯大路為國立聯合大學八甲校區聯外主要道路，因彎道多、坡度陡，常有學生發生車禍事故，昨日晚間10時許，19歲朱姓男學生騎機車從學校下山要到市區，不料卻在下坡處失控自撞護欄再撞分隔島，撞擊力道猛烈，導致他當場無生命跡象，送醫急救昏迷指數3，至今仍有生命危險。

據了解，朱姓男學生為聯大的新鮮人，9月上旬報到並住在八甲校區宿舍，昨日因為要到市區載同學，騎著剛買不久的新車沿著聯大路下山，但疑似路況不熟、車速偏快，在下坡轉彎處失控自撞，被路過的學生發現他重傷，滿身鮮血躺臥路面，趕緊報警處裡。

朱男送醫時身體多處擦挫傷，血流不止，當場失去生命跡象，救護人員抵達緊急施作CPR，並送往大千醫院急救，朱雖恢復心跳，情況卻不樂觀，由於頭部及胸部皆重創，送進加護病房觀察，仍有生命危險，警方初步調查朱男有駕照、沒有酒駕，詳細事故原因有待釐清。

聯大路自2010年9月開通，主要連結八甲、二坪2校區，由於彎道多、坡度陡，此路段有限速40公里規定，但仍頻傳車禍事故，據警方統計，今年1到8月共發生18起傷亡事故，其中造成1名女大學生死亡，聯大路改善刻不容緩，縣府提報中央爭取經費，計畫包括設置區間測速，拆除路肩花台，並退縮人行道，改為雙向各2車道等。

(中時 )