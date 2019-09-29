洪秀柱9月通過國民黨台南市黨部提名，征戰台南市第六選區立委，本月22日在台南造勢，和高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫在台南同框，吸引許多藍營支持者到場力挺。對於這種現象，前國民黨立委高思博就說分析原因，點出有三個關鍵因素。

高思博25日接受港媒《中評社》專訪，他直言洪秀柱在台南深綠選區，還能有這麼高的人氣，主要有三個原因。

第一、社會民怨大，人民站出來，反映對蔡政府的怨氣深。第二、肯定洪秀柱挑戰艱困選區的勇氣、人格特質。第三、洪秀柱與現場與民眾互動熱絡，展現個人的群眾魅力。

他說，目前國民黨都為整合感到焦慮，對黨內要角打開心結、尋求團結都有很大的期待，努力加上運氣，讓韓、朱、洪三人同框。

高思博強調，「如果不是洪秀柱，其他人不會達到這個效果！」他直言，過去曾有過「換柱」，但洪秀柱能一笑泯恩仇，朱立倫不要任何位置、一定幫忙大選，韓是2020大選的母雞，韓、朱、洪同框合體，高思博認為，因為洪秀柱的魅力，適時展現了團結的效果。

(中時電子報)