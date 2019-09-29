蔡英文總統出席全國護理後援會成立大會。（黃世麒攝）

蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已經過世，但網友查證說人家明明還活的好好的。蔡英文總統今天透過發言人表示，經事後查證這是口誤，會向Barceló教授致歉與致意。

蔡英文1978年畢業於台大法律系，不久即赴美、英就讀，先後取得美國康乃爾大學法學院法學碩士學位（1980）、英國倫敦政治經濟學院法學博士學位（1984），蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的的碩士指導教授John J. Barceló III已過世。

蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，經事後查證，這是蔡總統的口誤，蔡總統也表示會向Barceló教授致歉與致意，同時，總統也要再次感謝Barceló教授當年給予她的諄諄教誨，讓她在學術研究領域能夠有所成長與精進。

蔡英文總統（中）出席全國護理後援會成立大會。（黃世麒攝）

蔡英文總統（右）、民進黨主席卓榮泰（左）一同出席全國護理後援會成立大會。（黃世麒攝）

(中時電子報)