行政院長蘇貞昌日前至屏東視察時，未審先判高鐵將南延，並暗示左營案可行性最高，交通部27日召開審查會，不意外地選擇採用左營案，經費預估554億元，最快2029年底通車。不過此政策似乎不大得民心，有民眾在11日於公共政策網路參與平台提案，要求停止南延高鐵，並將經費用於改善台鐵體質，目前已有783個附議，還有屏東人現身說法提四大反對原因。

交通部27日下午舉行高鐵延伸屏東審查會，拍板選定呼聲最高的左營案，從左營經燕巢抵達屏東六塊厝站，高雄市不再設站。然而外界對此批評均多。

淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢認為，政府拿不出足以說服社會的數據，就急著把高鐵拉到屏東，顯然是政治考量而非專業考量，政策買票的意圖相當明顯。鐵道學會也擔憂，高鐵建設只會加速年輕人北漂，對該地發展恐無幫助。

不只專家學者，連一般民眾對此政策也多不認同，有民眾在11日於公共政策網路參與平台提案，該提案指出，前幾年各縣市增建機場，屏東也跟進，最終仍因客流量不足而停飛，擔心高鐵屏東站會重蹈覆徹，且高雄到屏東半小時就有一班台鐵列車，車程僅25分鐘，只比高鐵多10幾分鐘，該案指出，政府應將經費用於改善台鐵營運，將台鐵品質提升至接近高鐵，讓全台都能得利。

有屏東人現身說法，提出四大不贊成論點，包括屏東農民多，鄉民不會願意花費2000元搭乘高鐵，也不會有旅客至六塊厝觀光；工程耗資高達百億元，完工後可能無法回收利潤；屏東高齡者多、偏鄉醫療與教育資源欠缺，這些議題都比交通更重要；土地徵收恐有爭議，屆時縣府又得動用資源解決。

有網友認為，高鐵再增一站，不只淪為慢鐵，也浪費資源與金錢，政府不應為了政治利益害了國家發展；還有人說，要花費十餘年建設高達百億的路段，旅客減少的車程也僅10幾分鐘，不如將經費用於增加或改善台鐵班次，也可強化高雄捷運，痛批行政院是「政策買票」。

(中時 )