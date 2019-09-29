高鐵南延10分鐘花554億？林佳龍駁卡韓

高鐵南延10分鐘花554億？林佳龍：大建設不該打小算盤

交通部拍板高鐵南延將採「左營案」，10分鐘花554億，略過高雄市區挨批藉此「卡韓」，交通部長林佳龍29日在桃園澄清，進入高雄要面對2次施工、用地取得等困難，還有再10年交通黑暗期，市民無法接受，反要韓問問自己的副市長葉匡時，2009年在交通部擔任次長時為何沒有推動，強調重大建設不該打小算盤，南北延伸串聯可形成完整路網。

「韓國瑜的副市長應該最了解！」林佳龍29日參加桃園交流道動線改善工程動土典禮時表示，2009年馬英九政府執政時，有評估是否一併把高鐵延伸進入高雄市火車站，可是當時行政院長劉兆玄、交通部長毛治國、交通部次長也就是現在高雄市副市長葉匡時，並沒有接受高鐵進市區和地下化同步進行工程。

林佳龍說，10年過去高雄鐵路地下化已經完成，現在如果高鐵要直接進入高雄市，會面對二次施工，用地取得也會很困難，而且再10年交通黑暗工期，市民普遍無法接受，強調當時的決定限制了現在的選擇，交通委員會審查後才會採取左營南延案。

「不只是一條路線的延伸！」面對外界批評10分鐘要斥資554億元，效益低，林佳龍澄清，從左營延伸到屏東，未來搭配高鐵、台鐵跟捷運的路網還有都市計畫調整，會形成南部交通樞紐、轉運中心，可以創造多贏，對高雄、屏東、甚至整個台灣未來的環島鐵路網，都能從這裡往南北延伸串連，強調是以經濟成本來計算，不是以狹義的一般企業財務成本計較，打的是大算盤、不是小算盤。

林佳龍說，高鐵南延或北延，是政府打造環島鐵路網的一部份，未來規畫是西部高鐵、東部快鐵，往南北延伸串聯起來，打造6小時環島圈，從任何地方出發都可以回到原點，對未來空間革命、地方均衡發展、乃至於國際觀光都是利多，再三重申是從國土發展、區域均衡的角度來推動政策，不能見樹不見林。

林佳龍也提到，所謂的財務成本，是馬英九政府時的經建會，設立了一套新規則，近年沒有一個地方政府能通過這個標準，導致鐵路立體化延宕，高鐵也面臨這個情況，回顧台灣鐵公路的建設，過去台北鐵路地下化、還有捷運路網首期4千多億，都是中央負擔，曾幾何時到了高雄就變成BOT，到了其他縣市就要出配合款、負擔困難，他認為應該中央整體來規畫，重新檢討中央、地方的分配款，希望一併解決自償率負擔大的問題。

(中時 )