太空人球迷舉起3000K、300K標語。（美聯社）

太空人投手韋藍德達成生涯3000次奪三振。（太空人臉書）

太空人投手韋藍德(Justin Verlander)生涯3000K達陣！他29日賽前累積2994次奪三振(本季288K)，此役對天使是他本季最後一次登板，繳出怪物般的表現，在第4局送出生涯第3000K，第6局達成單季第300K，成為大聯盟史上第18位「3000K俱樂部」、第19位「單季300K俱樂部」成員。

韋藍德生涯5度摘下美聯三振王，但這只是他首次單季突破300K，總之生涯3000K已經確立他的名人堂地位。史上擁有3000K還沒進名人堂的只有3人：禁藥爭議的克萊門斯(Roger Clemens)、形象太差的席林(Curt Schilling)、尚未退休的沙巴西亞(CC Sabathia)。

此役韋藍德需要12K才能全數達標，天使當然不想把紀錄白送給韋藍德，他們積極出棒，敲出兩轟打回3分，但韋藍德的球還是很難打，12K之中9次是揮棒落空。他只用了6局不到80球就送出12K，幾乎每球都是好球。3000K達陣時韋藍德脫帽向觀眾致意，雖是客場作戰但他的漂亮老婆也跟來現場迎接這一刻。

太空人臉書列出韋藍德的生涯成就：新人王、MVP、賽揚獎、投手三冠王、世界大賽冠軍、3000K，當然將來他還有名人堂的一席。今日他奪下第21勝，也是生涯第2次突破單季20勝，首次賽揚獎和MVP在他28歲那年，如今36歲了還可以拿到第2座。

今年的美聯三振王也在韋藍德身邊，就是本季送出316K的隊友寇爾(Gerrit Cole)。除了今年的太空人，史上僅有2002年的響尾蛇同時擁有兩位300K投手：藍迪強生(Randy Johnson)與席林。

(中時電子報)