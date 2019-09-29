高雄大義宮供奉文衡聖帝。（袁庭堯攝）

參拜行程結束，柯文哲與柯粉拍照留念

台北市長柯文哲29日高雄行來到大義宮參拜，被問及國民黨主席吳敦義稱國民黨與郭台銘是「殊途同歸」、未來還有合作機會一事，柯文哲不以為然，表示國民黨初選就是「玩過頭」，已經玩到「翹去」。

對於郭董想要切入立法院戰場、呼籲民眾支持「不為黨派服務」的參選人，是否會造成台灣民眾黨參選人的威脅，柯文哲表示，彼此都能認可的候選人，相互支持、哄抬就好，對於後續如何合作，柯文哲認為選舉是滾動式的操作，後續再談、再說。

提到韓粉近日來較為激進的表現，柯文哲強調他的粉絲較偏向年輕族群，知識份子居多，學歷較高，相對含蓄、理智，比較不會有過激的行為或抗爭。

面對外界仍有不少勸進選總統的聲音，柯文哲回應，很多事情不要只看個人，要以「一百年後、怎麼做會對台灣社會比較好」的眼光來看。整個選舉不要鼓吹下架誰，或是分台灣派、中國派。柯文哲認為，選舉應該是主張「怎麼選對台灣比較好」，時代力量台北信義松山立委參選人陳雨凡退選、強調要與他黨合作、目的是「下架中國派候選人」，理由就不好。

日前親民黨組織部主任張碩文質疑，柯文哲操弄親民黨、是要暗助蔡英文連任。柯文哲笑說，大家常常把政治想得太複雜，其實「簡單明暸、莫忘初衷」就好。政治其實很簡單，讓人民過好一點的生活，高興快樂一點就好。

而國民黨主席吳敦義表示國民黨與郭台銘是「殊途同歸」，未來還有合作的機會，柯文哲表示其實大家都希望台灣更好，也不想再去批評。但國民黨初選就是「玩過頭」，玩到「翹去」（台語：死掉）。

對於韓國瑜在臉書提到、小時後長輩不准他打電動一事，柯文哲驚訝回應「拜託，他那年齡哪有什麼電動？」柯文哲認為一定是小編寫的，他也呼籲韓國瑜，以後小編寫什麼，自己要先看一下。

(中時 )