美國聯邦眾議院對總統川普展開彈劾調查，以釐清他是否濫用職權尋求烏克蘭協助，以抹黑民主黨總統參選人拜登。川普今天警告支持者，「我國正處於史無前例的危急關頭」。

法新社報導，川普說，民主黨人正在威脅美國人的權利，還說他們「想奪走你們的槍枝，奪走你們的健保，奪走你們的投票權，奪走你們的自由」。

他說：「我們永遠不能讓這種事情發生。我國正處於史無前例的危急關頭。原因很簡單。他們試圖阻撓我，是因為我正在為你們奮鬥，而我永遠不會讓這種事發生。」

川普在接下來的推文中重申彈劾調查是「獵巫」行動，還說領導調查的民主黨聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）誹謗和中傷他，應辭去國會職務。

執行彈劾調查的國會委員會已要求美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）交出與烏克蘭有關的文件，並將從下週開始向5名國務院官員問話，其中包括前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）。

尤凡諾維契傳因反對川普施壓基輔當局調查拜登，今年稍早突遭撤職。

(中央社)