輕颱米塔來襲，交通部高公局表示，將針對高架路段，包括A級路段國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳；B級路段國道3號香山至快官及國道4號全線，依平均風速強度進行相關交通管制措施。

依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限將降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。

B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續宣導大型車改道行駛。另其他高架或河川橋梁路段，高速公路局亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，仍請注意路況小心駕駛。

高速公路局將持續追蹤氣象局發布之颱風動態資訊，當風力預計達到強風管制標準時，將適時提前發布預警資訊及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引用路人於相關路段之降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊。

(中時 )