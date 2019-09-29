新首鋼大橋建成通車「百里長街」延長至51.5公里 12:212019/09/29 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9月29日，長安街西延道路工程新首鋼大橋全面建成通車。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京長安街西延道路工程新首鋼大橋今天全面建成通車。西起門頭溝區石擔路、東至石景山古城大街、全長約6.5公里的長安街西延專案全線通車。「神州第一街」——長安街從46公里增至51.5公里，即從門頭溝區石擔路到通州區運河廣場全長51.5公里。 新首鋼大橋橫跨永定河，全長1.35公里，規劃為雙向八車道城市主幹道。主橋長639米，最寬處54.9米，共5跨，主跨跨徑280米，是北京地區最大跨徑橋樑，也是目前中國橋樑中最寬的一座鋼橋樑。主橋全部採用鋼結構焊接，總用鋼量約4.5萬噸。 (旺報 ) #公里 #長安街 #首鋼 #大橋 #橋樑 也許您會感興趣 推薦閱讀 「京台高鐵」先期工程 平潭海峽公鐵大橋貫通 20:482019/09/25 兩岸 CBA》林書豪自帶按摩床 合約沒提前跳脫 10:052019/09/26 體育 林書豪加盟首鋼：5-7年前就知道會來大陸打球 22:262019/09/26 體育 林書豪亮相北京首鋼首秀：盼激勵更多小朋友 22:262019/09/26 體育 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 首鋼重磅外援 林書豪抵北京 04:092019/09/27 話題觀察 到大陸打球 林書豪圓夢 04:092019/09/27 話題觀察 CBA》歸化大陸？林書豪：認真考慮中 11:402019/09/27 體育 迎接雙十國慶 新北道路、橋樑布萬面國旗 16:492019/09/28 生活 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽 29國700人拚場 07:502019/09/29 社會 兩岸熱門新聞 阿帕契、直-10 量級不同難相較 - 焦點新聞 - 旺報 董建華獲頒「一國兩制傑出貢獻者」稱號 與習近平拍照留影 - 兩岸 中巴合作 梟龍BlockIII量產 - 焦點新聞 - 旺報 新首鋼大橋建成通車「百里長街」延長至51.5公里 - 兩岸 - 旺報 蔡英文論文風波 600萬選民認有問題 - 兩岸新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。