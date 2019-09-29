北京長安街西延道路工程新首鋼大橋今天全面建成通車。西起門頭溝區石擔路、東至石景山古城大街、全長約6.5公里的長安街西延專案全線通車。「神州第一街」——長安街從46公里增至51.5公里，即從門頭溝區石擔路到通州區運河廣場全長51.5公里。

新首鋼大橋橫跨永定河，全長1.35公里，規劃為雙向八車道城市主幹道。主橋長639米，最寬處54.9米，共5跨，主跨跨徑280米，是北京地區最大跨徑橋樑，也是目前中國橋樑中最寬的一座鋼橋樑。主橋全部採用鋼結構焊接，總用鋼量約4.5萬噸。

(旺報 )