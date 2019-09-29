中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式，今早10時在北京人民大會堂金色大廳舉行，大陸國家主席習近平將授予42人｢共和國勛章｣、｢友誼勛章｣和國家榮譽稱號獎章，並發表重要講話。全國政協副主席、前行政長官董建華就獲授予｢一國兩制傑出貢獻者｣國家榮譽稱號，是香港唯一獲授勛的代表。

董建華踏上頒獎台先與習近平握手約四秒，及後習主動繑著董建華手臂，與董建華留影，董隨即面露歡顏；離開頒獎台前，董建華與習近平言談甚歡，並再次與習握手約九秒。

習近平今天在北京人民大會堂，為42人頒授國家勳章或國家榮譽稱號。其中董建華獲頒授「一國兩制傑出貢獻者」的國家榮譽稱號，亦是首人獲頒授此稱號的人，同時董是唯一獲頒授國家勳章或國家榮譽稱號的香港人。

中央讚揚董建華是「一國兩制」傑出貢獻者，指董建華作為香港特區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》作出重要貢獻；又指他帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦了亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及「非典」疫情等帶來的種種困難。妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

董建華上午十時許踏上頒獎台，他先與習近平握手四秒，其後習近平親自為他頒授獎章，及後主動繑著董建華手臂，與董建華留影，董隨即面露歡顏；離開頒獎台前，董建華與習近平言談甚歡，並再次與習近平握手約九秒。

此外，曾獲諾貝爾獎的著名藥學家屠呦呦、中國工程院院士「世界雜交水稻之父」袁隆平等8人，獲授予最高榮譽的「共和國勛章」。

(中時 )