穿黑衣、挺香港，全球「撐香港反極權」運動29日如火如荼於各地展開，花蓮黃金三角鐵道園區前，也出現了一台「行動連儂車」。由東華、慈濟大學與花蓮女中等學生會發起持續至10月1日，在東台灣力挺香港。東華大四僑生文同學表示，如今香港警察極權，更凸顯台灣自由可貴，也強調「正義終將必勝」。
來人來往的花蓮黃金三角商圈，舊鐵道園區前，竟出現一部貼滿便利貼的車輛，路過還以為是遭人惡搞，但定睛一瞧，上面寫滿激勵字句，車身旁大大的「香港加油」字樣，原來是響應全球撐香港反極權的「連儂車」。
東華大學生會長許冠澤還說，各地都是用牆，在花蓮他們特地借了一台車，停靠在鬧區中，以便條紙、海報與布條寫下聲援用語，回頭率必定是百分之百，車旁擺放紙筆，希望在短短3日吸引最多的人參與。
慈濟大學學生會長尤麗榕說，學生會早在校園中就有提供討論平台，獲得大批學生支持，此次多校聯合發起活動，建立意見交換管道，一方面讓學生們能抒發己見，另一方面杜絕暴力手段。
文同學提到，近期港警極權嚴重踐踏港人生活權利，波及無辜群眾，甚至有許多人「被消失、被自殺」，這要港民如何安生？並非只是撤回法案就作罷，人民要的無非是自由而已，自古邪不勝正，11月將回鄉投下議會票次，為真普選與自由踏出一步。
路過民眾紛紛對連儂車表示好奇，一位阿姨聽到是反送中活動後，立即表示讚許，也強調這樣的理性平台非常好，以客觀、心平氣和的角度表達訴求，減少暴力活動。
(中時 )
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