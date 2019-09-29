受米塔颱風影響，氣象局最快在今天傍晚發陸警，預估周一白天到周二清早，花蓮以北、桃園以北，會有大雨、豪雨，雨量熱區集中在宜蘭、大台北山區。台灣颱風論壇PO文指出，預期米塔以中度颱風的姿態侵台機率最高。明晚宜蘭、東北角，颱風中心可能會非常貼近宜蘭陸地，如果眼牆直接壓進來，甚至登陸，瞬間的狂風暴雨會很可怕，一定要小心。

目前米塔颱風中心位置在臺北的南南東方約350公里海面上，以每小時22公里速度，向西北進行，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風。中央氣象局表示，特別是明天下午到後天清晨，會有豪雨等級的強降雨，由於剛好適逢大潮，北部、東北部低窪地區可能會有淹水情況，而輕颱米塔的暴風半徑持續擴大，今天傍晚不排除發陸上颱風警報。

台灣颱風論壇｜天氣特急在臉書PO出風雨時程，預期米塔會沿著東岸北上，直攻東北部近海，風雨分布將是「北、東＞中、南」。明天下午到傍晚，暴風圈開始進逼，宜蘭、花蓮、北北基風雨會依序轉強，西部沿海、澎湖的陣風會很強勁。

台灣颱風論壇說，明晚到後天清晨，北部、東北部都是強風豪雨，南花蓮、台東，在此時轉為背風面，留意焚風。特別是宜蘭、東北角，颱風中心可能會很貼近，甚至登陸，如果眼牆直接壓進來，瞬間的狂風暴雨會很可怕，一定要小心。但不會引入西南氣流，也不會與東北季風共伴，周二早上後颱風的影響宣告結束。

圖為台北風雨時程。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 )

圖為桃竹苗風雨時程。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 )

圖為宜蘭風雨時程。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 )

圖為花蓮風雨時程。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 )

(中時電子報)