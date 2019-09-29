陳菊宜蘭助選 透露蔡贏韓民調數據 12:462019/09/29 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府祕書長陳菊今天到宜蘭為立委陳歐珀助選，並指在宜蘭縣蔡英文民調大勝對手。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府祕書長陳菊今天（29日）赴宜蘭參加「2020蔡英文總統、陳歐珀立委宜蘭縣後援會授證大會」，陳菊在台上細數蔡英文總統的政績，並透露她看到的總統民調，指蔡總統在宜蘭縣領先對手韓國瑜，相較於其他縣市還要好上一截。 陳菊在台上致詞時提到內部的總統民調，語帶玄機地說「很感謝宜蘭鄉親，我不說贏多少，實在很感謝宜蘭鄉親。」 面對媒體追問，陳菊表示，蔡總統在宜蘭領先超過20％，當然民調每天都在變化，但以蔡總統專業、理性的形象，會得到宜蘭鄉親更多的支持。 (中時 ) #宜蘭 #陳菊 #民調 #總統 #蔡總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 假民調正在傷害台灣民主 04:102019/09/25 論壇廣場 芒果乾能當飯吃嗎？ 04:102019/09/25 時論廣場 履行台旅法 賈德納：持續促成蔡總統訪華府 16:412019/09/25 國際 蔡賴配露曙光？蔡英文：會提出最佳人選 11:082019/09/26 政治 蔡英文： 寫論文時最常聽這首歌 12:352019/09/26 政治 微軟AI研發中心擴建落成 蔡總統出席同慶 14:582019/09/27 科技 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ 08:232019/09/28 政治 蔡賴配成局？蘇喊話：都期待賴出來團結勝選 11:332019/09/28 政治 牽線蔡賴會？ 陳菊急否認 19:332019/09/28 政治 33歲的民進黨 只剩嗆大陸一招 04:102019/09/29 時論廣場 政治熱門新聞 年輕人疑問：長輩為何挺韓？這文竟瘋傳！ - 政治 震撼！蔡認口誤把老師活活說死 網讚：加分 - 政治 碩士指導教授沒死說死了!蔡英文認了口誤 - 政治 會再幫韓國瑜站台嗎？馬英九親自回應了 - 政治 洪秀柱選台南會贏？他曝關鍵原因：穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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