總統府祕書長陳菊今天（29日）赴宜蘭參加「2020蔡英文總統、陳歐珀立委宜蘭縣後援會授證大會」，陳菊在台上細數蔡英文總統的政績，並透露她看到的總統民調，指蔡總統在宜蘭縣領先對手韓國瑜，相較於其他縣市還要好上一截。

陳菊在台上致詞時提到內部的總統民調，語帶玄機地說「很感謝宜蘭鄉親，我不說贏多少，實在很感謝宜蘭鄉親。」

面對媒體追問，陳菊表示，蔡總統在宜蘭領先超過20％，當然民調每天都在變化，但以蔡總統專業、理性的形象，會得到宜蘭鄉親更多的支持。

(中時 )