日前民進黨黨代會討論通過了所謂「社會同行世代共贏決議文」，明確拒絕大陸提出的「一國兩制」主張。對此中共黨媒《人民日報》海外網今日發表文章稱，反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨，這份痴心妄想，倒是一以貫之。痛批民進黨想「獨」又不敢「真獨」，只能在固有的框架裡轉圈圈。

文章指出，細看之下，反對「一中原則」等基調，這在陳水扁時期推出的「台灣前途決議文」就有，到如今並沒有展現絲毫的開拓與創新。一再重複論述，只能證明綠營對「九二共識」從骨子裡的抵制。

文內直指，大家都知道，正是民進黨當局缺乏對「九二共識」的正確認知，導致當前兩岸關係極度深寒。但蔡英文們依然拿「維持現狀」來自欺欺人。諷刺的是，正是「新決議文」的碎碎念，坐實了民進黨當局「維持現狀論」的破產。用綠營人士自己的話說，「新決議文」的出爐，正是為了因應新的情勢。

文中表明，一中原則已經是國際社會普遍共識，近期台灣連續「斷交」，成為民進黨當局執政的阿喀琉斯之踵。內外交困之際，「新決議文」的出台，正是民進黨當局努力凝聚支持者，同時又掩蓋其執政缺失的關鍵一招。所以，雖然缺乏新意，「新決議文」卻不缺乏心機。

文章表示，「新決議文」的重心和借力點，就是藉由香港亂局，來反對九二共識和一國兩制，以拉抬蔡英文選情。遠的說，通過進一步妖魔化一國兩制，來累積「台獨」能量，一舉兩得，何樂不為？由此觀之，9月29日島內所謂撐港大遊行，也是掛羊頭賣狗肉而已。

文末強調，「台獨」是一條走不通的死路。當年陳水扁早就說過，做不到的就是做不到。作為暴衝型「台獨」前輩，講的這話可是實踐出真知的金玉良言。如果台當局自以為得計，繼續操弄統獨議題玩火，甚至玩過了頭，大陸對其絞索只會越勒越緊，屆時兩岸攤牌甚至戰火相向，而相應苦果卻要所有台灣人民來承受。

(中時 )