美賣場爆無差別砍殺 1死 12:332019/09/29 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）郊區一座大賣場昨（28）日下午發生無差別砍人事件，事件導致5名無辜人員受傷，兇嫌最終遭警方擊斃。 (中時電子報) #無差別 #砍人 #美國 #巴爾的摩 #賣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 偷拍低胸妹彎腰綁鞋帶 北半球乍現 09:372019/09/25 正妹 《翻爆午間精選》連千毅條款上路 警署列管直播主 11:542019/09/25 社會 酸工人不需尊嚴 他曝富豪實力反擊 12:352019/09/25 日常 遭頭上犄角插腦 這動物死法超委屈 15:392019/09/25 搜奇 啪啪付50 夫妻曝超狂情趣存錢法 15:252019/09/26 日常 結合大賣場通路 協助青農多元行銷 15:592019/09/28 生活 飯碗被搶 基隆2移工遭亂刀砍殺 23:012019/09/28 社會 碩士指導教授沒死說死了!蔡英文認了口誤 11:502019/09/29 政治 國際熱門新聞 陸高速公路重大車禍！遊覽車爆胎衝撞對向車 36死 - 時事 陸王牌稀土兩年後恐失優勢？關鍵曝光了 - 國際 就為逃兵役 24歲嫩男娶81歲表姊 - 國際 傳擬迫陸企下市 美官員回應了 - 國際 蔡論文竟出現在這神秘網站 外國老司機崩潰了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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