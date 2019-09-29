中央氣象局今（29日）8時30分，發布米塔颱風海上颱風警報，中央災害應變中心今（29日）上午舉行第一次工作會報，副指揮官交通部主任秘書陳進生主持，他表示，26日起台北、新北及宜蘭因豪雨已經出現積淹水災情，各級政府應提早進行防災整備作業，提高警戒及落實各項防颱措施。

中央氣象局表示，米塔颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅。

海上方面，台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、 巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，預計颱風未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

陳進生裁示，中央氣象局持續監控颱風動態，並與各防災單位保持密切聯繫，同時利用多元管道提供民眾各項所發布之警特報訊息及天氣概況；適逢周日假期，針對海岸觀光風景區，請交通部通知所屬及地方政府，加強勸導民眾避免從事觀浪及水上活動，並請海委會海巡署配合協助海岸管制。

另外，交通部要督促航政單位務必落實並強化港區停泊區船隻安全及碼頭繫纜作業。針對東部迎風面易致災道路，加強預警性封路作業整備，加強宣導停航、停駛、封路等公告訊息，尤其是「蘇澳–花蓮」新航線請特別注意海上航行安全。

陳進生提到，10月2日前均為大潮，不利於沿海地區排洪，請經濟部及內政部督促地方政府務必確保防洪排水系統設施及地下道抽排水系統功能正常，尤其是施工中下水道及工程，近日豪雨受災地區應嚴密監控雨勢，避免二次災害發生。

(中時 )