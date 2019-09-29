前國民黨主席朱立倫、國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱29日再度在台南市合體，替國民黨總統參選人韓國瑜及第四選區立委參選人林燕祝的永康聯合競選總部成立大會造勢。朱柱合體展現超強人氣，現場藍營支持者士氣大振，蒜選聲響徹雲霄。

針對媒體提問「韓朱配」？朱立倫強調，今天不要再提此事，今天的重點是林燕祝，還有洪秀柱，讓我們大家一起來為2人加油，也為韓國瑜加油。

媒體問洪秀柱有沒有幫忙促成「韓朱配」？洪秀柱指出，當然我們都希望有個很好的結局，但這是要看雙方當事人的意願；就像要做媒，男的娶、女的也要嫁才行啊！如果雙方說，沒有這回事情，那就沒有辦法啦！

至於這樣的組合覺得好不好？洪秀柱認為，其實我們有很多組合都是滿好的，大家都提供意見，除了「韓朱」，還有「韓張」，好像也談到張善政，有好多組合，不管你喜歡什麼樣的組合，一樣的道理，大家都要有情有義，郎有情，妹有意才行。

(中時 )